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14:49, 24 июля 2019 176
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Под Рязанью на фестивале в стиле девяностых выступили «Тату», «Краски» и «Фактор-2»

Под Рязанью на фестивале в стиле девяностых выступили «Тату», «Краски» и «Фактор-2»

Под Рязанью во второй раз состоялся фестиваль PAPRICO FEST. Он прошел в субботу, 20 июля, на территории развлекательного комплекса «Окская жемчужина» вблизи села Поляны.

В этом году PAPRICO FEST посвятили теме «девяностых», которую ранее выбрали сами рязанцы. На двух сценах фестиваля выступили лучшие диджеи Рязани и танцевальные коллективы.

Хедлайнерами праздника стали группа «Тату» (Лена Катина), «Краски» (Оксана Ковалевская), Фактор-2 (Илья Подстрелов) и «Турбомода», которые исполнили популярные хиты того времени.

Для гостей вечера работали интерактивные площадки, фудкорты, бары, фотозоны. Организаторы фестиваля провели игру «Любовь с первого взгляда». Также для всех желающих работала выездная регистрация брака.

Фото предоставили организаторы


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