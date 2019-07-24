Под Рязанью на фестивале в стиле девяностых выступили «Тату», «Краски» и «Фактор-2»

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Под Рязанью во второй раз состоялся фестиваль PAPRICO FEST. Он прошел в субботу, 20 июля, на территории развлекательного комплекса «Окская жемчужина» вблизи села Поляны.
В этом году PAPRICO FEST посвятили теме «девяностых», которую ранее выбрали сами рязанцы. На двух сценах фестиваля выступили лучшие диджеи Рязани и танцевальные коллективы.
Хедлайнерами праздника стали группа «Тату» (Лена Катина), «Краски» (Оксана Ковалевская), Фактор-2 (Илья Подстрелов) и «Турбомода», которые исполнили популярные хиты того времени.
Для гостей вечера работали интерактивные площадки, фудкорты, бары, фотозоны. Организаторы фестиваля провели игру «Любовь с первого взгляда». Также для всех желающих работала выездная регистрация брака.
Фото предоставили организаторы
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