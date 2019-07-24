Мэрия объяснила, почему отказалась от создания экопарковок в Рязани

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В Рязани отказались от создания экопарковок. Как сообщили в мэрии, устройство экологичных парковок в городе сейчас «является не целесообразным».
Стоимость самой экопарковки «значительно превышает стоимость парковки из асфальтобетона». Не дешево и ее содержать, так как проводить ее уборку обычным способом невозможно.
В мэрии подчеркнули, что появление экопарковок «не позволит закрыть вопрос массовой нехватки парковочных мест» в городе.
Согласно справке горадминистрации, в 2018 году по программе «Поддержка местных (муниципальных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» сделали 99 парковок из асфальтобетона, данные за 2019 год в ответе не приводятся.
Напомним, в Рязани первую экопарковку
На тот момент руководство города планировало создание 40 подобных парковок, в первую очередь у больниц и школ. Мэрия также пыталась вдохновить рязанцев на создание экопарковок во дворах: обещала
Фото с сайта Wikipedia.org
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