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12:47, 24 июля 2019 118
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Мэрия объяснила, почему отказалась от создания экопарковок в Рязани

Мэрия объяснила, почему отказалась от создания экопарковок в Рязани

В Рязани отказались от создания экопарковок. Как сообщили в мэрии, устройство экологичных парковок в городе сейчас «является не целесообразным».

Стоимость самой экопарковки «значительно превышает стоимость парковки из асфальтобетона». Не дешево и ее содержать, так как проводить ее уборку обычным способом невозможно.

В мэрии подчеркнули, что появление экопарковок «не позволит закрыть вопрос массовой нехватки парковочных мест» в городе.

Согласно справке горадминистрации, в 2018 году по программе «Поддержка местных (муниципальных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» сделали 99 парковок из асфальтобетона, данные за 2019 год в ответе не приводятся.

Напомним, в Рязани первую экопарковку открыли в октябре 2017 года у роддома №1 в Дашково-Песочне. Ранее на портале госзакупок появился тендер на 239,5 тысячи рублей на создание экопарковки (70,7 квадратных метров), правда в документах была указана другая площадка — у кардиодиспансера.

На тот момент руководство города планировало создание 40 подобных парковок, в первую очередь у больниц и школ. Мэрия также пыталась вдохновить рязанцев на создание экопарковок во дворах: обещала приоритет при отборе для финансирования по программе комфортной городской среды в 2018 году тем проектам, в которых предусмотрены экопарковки.

Фото с сайта Wikipedia.org


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