Под Рыбным столкнулись две иномарки, пострадали трое детей

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Под Рыбным столкнулись две иномарки. Об этом сообщил
В понедельник, 22 июля, в 11:55 в Рыбновском районе, на 169 километре автодороги М5 «Урал», 31-летний житель Архангельской области на Skoda Octavia столкнулся с Nissan Tiida под управлением 34-летнего жителя Московской области.
В результате ДТП трехлетняя пассажирка Skoda, а также духлетний и шестимесячный пассажиры автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится проверка.
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