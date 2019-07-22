Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:33, 22 июля 2019 74
 0    0

В Рязанской области начнут производить инновационную вакцину от гриппа

В Рязанской области начнут производить инновационную вакцину от гриппа

Завод «ФОРТ» начинает производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Об этом сообщили представители организации.

Вакцина включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех — А (H1N1), A (H3N2) и два штамма вирусов гриппа группы В.

«Вакцина безопасна, значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета. Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, во время которых были выявлены высокая концентрация антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим в состав препарата», — сообщили представители организации.

В настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их доля достигает 100%.

Новинка поступит в продажу в августе.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 230
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
16:07, 8 июля 2019 24 829
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 113
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 662
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 196
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум