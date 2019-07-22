В Рязанской области начнут производить инновационную вакцину от гриппа

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Завод «ФОРТ» начинает производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Об этом сообщили представители организации.
Вакцина включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех — А (H1N1), A (H3N2) и два штамма вирусов гриппа группы В.
«Вакцина безопасна, значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета. Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, во время которых были выявлены высокая концентрация антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим в состав препарата», — сообщили представители организации.
В настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их доля достигает 100%.
Новинка поступит в продажу в августе.
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