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10:28, 22 июля 2019 113
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В полиции рассказали подробности аварии с двумя легковушками и пострадавшим ребенком

В полиции рассказали подробности аварии с двумя легковушками и пострадавшим ребенком

Аварию с двумя легковушками, в которой пострадал ребенок, спровоцировала 36-летняя рязанка на ВАЗ-2113. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 20 июля, примерно в 10:47 на 35-м километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское».

По предварительной информации, ВАЗ-2113 выезжал со второстепенной дороги из села Казарь и не предоставил преимущество ВАЗ-2112 под управлением 29-летней рязанки.

В результате аварии пострадала четырехлетняя пассажирка «двенадцатой», находившаяся в момент столкновения в детском кресле. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее об аварии рассказала участница ДТП.


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