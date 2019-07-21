На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На трассе Рязань — Спасск столкнулись две легковушки. Об этом сообщила участница ДТП в группе «ВКонтакте» «
Как рассказала автор публикации, ДТП произошло в субботу, 20 июля, около 10:50.
«Девушка на черной ВАЗ-2113 совершала непонятный мне маневр (по ее словам разворачивалась). Естественно, я в нее неплохо влетела», — рассказала она.
Девушка попросила всех свидетелей ДТП откликнуться и
«В машине, помимо меня, ехали двое маленьких детей (четыре и пять лет). Младшая получила телесные повреждения, а старшая паникует и постоянно говорит о том как все произошло. У ребенка шок», — сказала девушка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПлощадь природных пожаров в России выросла до 122 тысяч гектаров
|
cледующая новость →На улице Циолковского столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Видео
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.