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9:31, 21 июля 2019 571
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На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

На трассе под Рязанью столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

На трассе Рязань — Спасск столкнулись две легковушки. Об этом сообщила участница ДТП в группе «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Как рассказала автор публикации, ДТП произошло в субботу, 20 июля, около 10:50.

«Девушка на черной ВАЗ-2113 совершала непонятный мне маневр (по ее словам разворачивалась). Естественно, я в нее неплохо влетела», — рассказала она.

Девушка попросила всех свидетелей ДТП откликнуться и написать ей в личные сообщения в соцсети.

«В машине, помимо меня, ехали двое маленьких детей (четыре и пять лет). Младшая получила телесные повреждения, а старшая паникует и постоянно говорит о том как все произошло. У ребенка шок», — сказала девушка.


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