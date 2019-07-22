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Фото: Pixabay.com
В Липецкой области задержали мошенника, обманувшего жителя Камчатки. Об этом сообщил сайт
По предварительным данным, в конце мая этого года 30-летний липчанин, представившись полицейским, вымогал 45 тысяч рублей у жителя одного из сел Камчатского края за помощь в освобождении задержанного сына. Потерпевший перевел деньги на указанный номер телефона, даже не позвонив сыну.
Камчатские правоохранители выяснили, что номер, на который перевели средства, зарегистрирован в Липецке. Подозреваемого обвиняют по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.