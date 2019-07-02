Столкновение «Киа», «Опеля» и «Лады» в центре Рязани попало на видео

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Столкновение Kia, Opel и Lada в центре Рязани попало на видео. Его опубликовали в группе «Дороги Рязани».
Авария произошла в воскресенье, 30 июня, на перекрестке улиц Ленина и Свободы.
Судя по видео, легковушки получили серьезные механические повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.