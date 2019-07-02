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19:40, 2 июля 2019 112
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Рязанцев пригласили на концерт электронной музыки и фотовыставку в «Подвал»

Рязанцев пригласили на концерт электронной музыки и фотовыставку в «Подвал»

Рязанцев пригласили на концерт электронной музыки и фотовыставку в арт-пространство «Подвал», сообщил сайт горадминистрации.

В 15:00 откроется фотовыставка «Ахроматическое». Пленочные фотографии в стиле андеграунд представят Варвара Фокина, Глеб Никоноров и Максим Назаров.

В 17:00 гостей ждет лекция на тему: «Продвижение личного бренда в социальных сетях». Перед собравшимися выступит Анатолий Тверитнев. Он расскажет о методах работы в социальных сетях, продвижении собственного бренда и маркетинге.

В 19:00 на творческой площадке пройдет концерт «Электроника». Для гостей выступят c0ff и oktopus300.

Вход свободный.

Узнать расписание новой творческой площадки можно в группе «Арт-пространство Подвал» ВКонтакте.


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