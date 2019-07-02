Рязанцев пригласили на концерт электронной музыки и фотовыставку в «Подвал»

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Рязанцев пригласили на концерт электронной музыки и фотовыставку в арт-пространство «Подвал», сообщил
В 15:00 откроется фотовыставка «Ахроматическое». Пленочные фотографии в стиле андеграунд представят Варвара Фокина, Глеб Никоноров и Максим Назаров.
В 17:00 гостей ждет лекция на тему: «Продвижение личного бренда в социальных сетях». Перед собравшимися выступит Анатолий Тверитнев. Он расскажет о методах работы в социальных сетях, продвижении собственного бренда и маркетинге.
В 19:00 на творческой площадке пройдет концерт «Электроника». Для гостей выступят c0ff и oktopus300.
Вход свободный.
Узнать расписание новой творческой площадки можно в
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.