Рязанцам предложили сдать вторсырье и старую технику

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В субботу, 6 июля, в Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной электротехники. Сдать их можно будет с 10:00 до 12:00 у отделения «Почты России» №6 на пересечении улиц Грибоедова и Есенина.
В специальные контейнеры из полипропиленовой ткани будут приниматься на утилизацию:
Здесь также проведут экологический праздник для детей. Гостей ждет декорирование старых CD-дисков в технике гравюры, плетение из бересты, резиночки, «Сапер» и другое.
Кроме того, с 9:00 до 14:00 по городу будет работать вывоз крупногабаритной техники. Рязанцы могут предварительно оставить заявку на вывоз техники по телефону: 8 (495)134-49-39.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.