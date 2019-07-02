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16:40, 2 июля 2019 158
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Рязанцам предложили сдать вторсырье и старую технику

Рязанцам предложили сдать вторсырье и старую технику

В субботу, 6 июля, в Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной электротехники. Сдать их можно будет с 10:00 до 12:00 у отделения «Почты России» №6 на пересечении улиц Грибоедова и Есенина.

В специальные контейнеры из полипропиленовой ткани будут приниматься на утилизацию:

  • оргтехника: телевизоры, отработанные телефоны, мониторы, клавиатуры, принтеры, МФУ, старые компьютеры и так далее;
  • бытовая техника: холодильники, стиральные машины, плиты, чайники, микроволновки, тостеры, блендеры, пылесосы и так далее;
  • макулатура: газеты, журналы, книги, тетради, картон, офисная бумага;
  • одежда и текстиль: из изношенных тканей, не пригодных для использования;
  • металл: жестяные и алюминиевые банки;
  • батарейки.

Здесь также проведут экологический праздник для детей. Гостей ждет декорирование старых CD-дисков в технике гравюры, плетение из бересты, резиночки, «Сапер» и другое.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 по городу будет работать вывоз крупногабаритной техники. Рязанцы могут предварительно оставить заявку на вывоз техники по телефону: 8 (495)134-49-39.


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