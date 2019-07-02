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8:33, 2 июля 2019 135
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Активистов из Заборья вызвали на прием в правительство региона

Активистов из Заборья вызвали на прием в правительство региона

Активистов из Заборья вызвали на прием в правительство региона. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала инициатор акций Анна Керносова.

«Чиновников удивило, что пикетировать мы начали уже после отмены торгов. Но отмена торгов по формальным признакам — это только отсрочка продажи земли. Более того, администрация Заборья решила оспорить решение ФАС в суде. Мы же требуем придать участкам статус особо охраняемых территорий, сделать невозможной продажу не только этим летом, но и в будущем», — написала Керносова после приема.

Активистка отметила, что никаких громких обещаний на встрече им не давали, но помогли добыть ценные данные из нового генплана Заборьевского сельского поселения.

«Скажу честно, что новость о новом генплане испортила мне на две недели сон, аппетит и настроение, потому что в публичном доступе проекта нет, а фантазия у меня хорошая. Я представляла, что лес по новому генплану переведен в другую категорию, но только что мне позвонили из правительства и успокоили — в новом генплане сохранено рекреационное назначение земли», — сказала Анна. Также активистка отметила, что костюмированные пикеты она временно прекратит.


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