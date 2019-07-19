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В Спасском районе запустили движение по новому понтонному мосту. Об этом сообщил сайт ИД
Рабочие закончили установку наплавного мост 18 июля. Уровень реки Оки сильно упал, поэтому пришлось убирать несколько звеньев в последний момент.
Проезжать по старому мосту стало опасно, так как в проржавевшие звенья поступала вода, и сотрудникам переправы приходилось ее постоянно откачивать. Новый мост решили свести раньше установленного времени (по контракту все работы подрядчик должен завершить в октябре).
Грузоподъемность нового моста составила 20 тонн.
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