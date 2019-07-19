Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:48, 19 июля 2019 1 310
 0    0

В Спасском районе запустили движение по новому понтонному мосту

В Спасском районе запустили движение по новому понтонному мосту

В Спасском районе запустили движение по новому понтонному мосту. Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

Рабочие закончили установку наплавного мост 18 июля. Уровень реки Оки сильно упал, поэтому пришлось убирать несколько звеньев в последний момент.

Проезжать по старому мосту стало опасно, так как в проржавевшие звенья поступала вода, и сотрудникам переправы приходилось ее постоянно откачивать. Новый мост решили свести раньше установленного времени (по контракту все работы подрядчик должен завершить в октябре).

Грузоподъемность нового моста составила 20 тонн.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 010
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 774
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 813
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 702
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 20 954
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум