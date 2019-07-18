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В Рязани до 1 октября установят новые умные светофоры. Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.
Стоимость работ оценили в 52,6 миллиона рублей.
Напомним, светофоры
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