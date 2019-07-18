Смертельную аварию на улице Ситниковской устроил иностранец

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Смертельную аварию, которая произошла 7 июля на улице Ситниковской, устроил иностранец. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Оказалось, что лишенный «прав» водитель Lexus GS450H, по вине которого погибла женщина, приехал в Рязань из Азербайджана. В августе 2019 года у него заканчивается вид на жительство.
Напомним,
Lexus выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летней рязанки.
Женщина
Позже появилось
Водителя Lexus арестовали. Полиция ищет
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