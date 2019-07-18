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17:48, 18 июля 2019 247
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Смертельную аварию на улице Ситниковской устроил иностранец

Смертельную аварию на улице Ситниковской устроил иностранец

Смертельную аварию, которая произошла 7 июля на улице Ситниковской, устроил иностранец. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Оказалось, что лишенный «прав» водитель Lexus GS450H, по вине которого погибла женщина, приехал в Рязань из Азербайджана. В августе 2019 года у него заканчивается вид на жительство.

Напомним, авария произошла вблизи дома №69А. По предварительной информации, Lexus GS450H столкнулся с автомобилем Datsun под управлением 36-летнего рязанца.

Lexus выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летней рязанки.

Женщина скончалась на месте ДТП. Травмы получили водитель Lexus, его 31-летний пассажир, а также 23-летняя и шестилетняя пассажирки автомобиля Kia Rio.

Позже появилось видео с места аварии, а в минздраве рассказали о состоянии пострадавшей шестилетней девочки.

Водителя Lexus арестовали. Полиция ищет очевидцев происшествия.


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