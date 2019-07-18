Рязанский приборный завод получил Гран-при конкурсов за изобретательство и рационализаторство

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АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») отметили дипломами победителя научно-технических конкурсов.
Предприятие получило Гран-при конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности» за 2018 год.
Также АО «ГРПЗ» удостоено Гран-при конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в своей отрасли, а заводская корпоративная газета «Прогресс» награждена Гран-при в номинации «Лучшее СМИ по освещению проблем интеллектуальной собственности».
Почетной грамотой Рязанского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов за многолетний и плодотворный вклад в пропаганду и развитие технического творчества в Рязанской области наградили сотрудников АО «ГРПЗ»: начальника отдела Григория Елисюткина и начальника бюро Николая Татарникова.
«На Государственном Рязанском приборном заводе действует гибкая система стимулирования творческого потенциала работников, — отметил начальник отдела интеллектуальной собственности АО „ГРПЗ“ Виктор Калинкин. — В изобретательской и рационализаторской деятельности ежегодно принимают активное участие порядка 450 сотрудников. Экономический эффект от использования рацпредложений в 2018 году составил 7 299 125 рублей».
В настоящее время АО «ГРПЗ» является правообладателем охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. В его активе: 122 патента на изобретения; 90 патентов на полезные модели; 89 патентов на промышленные образцы; 37 свидетельств на товарные знаки.
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