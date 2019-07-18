На Московском шоссе образовалась пробка из-за фуры

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Из-за фуры, остановившейся на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода, на Московском шоссе образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено в обе стороны движения.
Пробки образовались от выезда от ТРЦ «М5 Молл» до перекрестка Московского шоссе и Приокского путепровода, а также от автовокзала «Центральный» до этого перекрестка.
Скорость движения на некоторых участках не превышает трех километров в час.
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