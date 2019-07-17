RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Как уточнили очевидцы, ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьской и Молодцова. Перекрыты две полосы движения. На месте аварии образовалась пробка.
На месте работают сотрудники полиции и скорой.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет. Оба транспортных средства, судя по фото, получили серьезные механические повреждения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Сгоревший дом XIX века в центре Рязани отреставрируют в 2020 году
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.