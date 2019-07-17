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11:10, 17 июля 2019 398

«Северная компания» построит на Солотчинском шоссе самый высокий дом

«Северная компания» построит на Солотчинском шоссе самый высокий дом

На Солотчинском шоссе в Рязани появится самая высокая городская новостройка. О строительстве 32-этажной высотки рассказали в пресс-службе «Северной компании».

«Высотные дома жилого комплекса „Паруса“ первыми встречают въезжающих в Рязань со стороны Солотчинского шоссе. Расположение жилого комплекса позволяет наслаждаться видом из окон на пойму Оки и природу Лесопарка, находясь всего в 10 минутах езды от центра Рязани», — отметили представители застройщика.

В 2018 году заселили первый корпус ЖК"Паруса". Сейчас завершается строительство второго дома, 32-этажной высотки. Ведется строительство третьего корпуса ЖК.

Для экономии придомового пространства, создания комфортной и безопасной среды как для детей, так и для автомобилистов, «Северная компания» объединила первый и второй корпуса ЖК «Паруса» стилобатом. Первый этаж строения отводится для стоянки автомобилей, а на втором разместят огороженную детскую игровую площадку.

«Дома ЖК „Паруса“ снабжены экономичными крышными котельными, что позволяет жильцам не только не зависеть от ежегодных летних отключений горячей воды, но и платить за теплоснабжение существенно меньше, — подчеркнули в пресс-службе. — Благодаря использованию современных строительных технологий и качественных материалов, мастерству проектировщиков и инженеров комфортабельные квартиры в высотных домах „Северной компании“ остаются доступными по цене».

Отмечается, что жилой комплекс уже обеспечен необходимой социальной инфраструктурой. Рядом расположен торговый центр «Круиз», а также работает бассейн «Классика» с детскими секциями, который построили по проекту «Северной компании».

Кроме того, поблизости расположены детский сад и школа. Уже определены места строительства двух новых школ, а с сентября юных рязанцев примет новый детсад — около третьего корпуса «Парусов».

На квартиры в ЖК «Паруса» и других жилых комплексах «Северной компании» действуют летние скидки. Акция продлится до 31 июля. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

«Северная Компания» действует на рязанском рынке недвижимости с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в:

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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