«Северная компания» построит на Солотчинском шоссе самый высокий дом

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На Солотчинском шоссе в Рязани появится самая высокая городская новостройка. О строительстве
«Высотные дома жилого комплекса „Паруса“ первыми встречают въезжающих в Рязань со стороны Солотчинского шоссе. Расположение жилого комплекса позволяет наслаждаться видом из окон на пойму Оки и природу Лесопарка, находясь всего в 10 минутах езды от центра Рязани», — отметили представители застройщика.В 2018 году заселили первый корпус ЖК"Паруса". Сейчас завершается строительство второго дома, 32-этажной высотки. Ведется строительство третьего корпуса ЖК.
Для экономии придомового пространства, создания комфортной и безопасной среды как для детей, так и для автомобилистов, «Северная компания» объединила первый и второй корпуса ЖК «Паруса» стилобатом. Первый этаж строения отводится для стоянки автомобилей, а на втором разместят огороженную детскую игровую площадку.
«Дома ЖК „Паруса“ снабжены экономичными крышными котельными, что позволяет жильцам не только не зависеть от ежегодных летних отключений горячей воды, но и платить за теплоснабжение существенно меньше, — подчеркнули в пресс-службе. — Благодаря использованию современных строительных технологий и качественных материалов, мастерству проектировщиков и инженеров комфортабельные квартиры в высотных домах „Северной компании“ остаются доступными по цене».
Отмечается, что жилой комплекс уже обеспечен необходимой социальной инфраструктурой. Рядом расположен торговый центр «Круиз», а также работает бассейн «Классика» с детскими секциями, который построили по проекту «Северной компании».
Кроме того, поблизости расположены детский сад и школа. Уже определены места строительства двух новых школ, а с сентября юных рязанцев примет новый детсад — около третьего корпуса «Парусов».
На квартиры в ЖК «Паруса» и других жилых комплексах «Северной компании» действуют летние скидки.
«Северная Компания» действует на рязанском рынке недвижимости с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в:
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