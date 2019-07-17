Николай Любимов призвал ужесточить работу с недобросовестными подрядчиками

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Во вторник, 16 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области обратил внимание на необходимость ужесточения работы с недобросовестными подрядчиками. Об этом сообщил
Новую систему разработают совместно с силовыми структурами. Такое заявление сделал глава региона в рамках рассмотрения вопроса о выделении субсидий муниципальным образованиям на 2019-2020 года на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей ясельного возраста.
Согласно одобренному постановлению регионального правительства, субсидии направят на строительство пяти пристроек к детским садам №22, №108, №112, №125 и №140 города Рязани. В 2019 году из областного и федерального бюджетов предусмотрено 131,3 миллиона рублей, в 2020 году — 181,3 миллиона рублей.
Губернатор Николай Любимов обратил внимание членов правительства, глав муниципалитетов на то, что необходимо обеспечить строгий контроль за выполнением подрядными организациями договорных обязательств.
«Это касается строительства всех социальных объектов, которое ведется в области по нацпроектам, как эти пять пристроек к детским садам. Надо нам все-таки выработать вместе, в первую очередь с правоохранительными органами, совместный подход к работе с теми подрядчиками, которые спокойно и честно, в соответствии со всеми условиями выигрывают конкурсы и аукционы, а потом ничего не делают», — сказал Николай Любимов.
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