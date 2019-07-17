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18:36, 17 июля 2019 261
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Сгоревший дом XIX века в центре Рязани отреставрируют в 2020 году

Сгоревший дом XIX века в центре Рязани отреставрируют в 2020 году

Дом XIX века с рухнувшим балконом в центре Рязани отреставрируют в 2020 году. Об этом сообщила региональная инспекция по охране ОКН на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Ведомство выдало задание мэрии на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом» на Цветном бульваре № 6 1858 года постройки.

Оплатить работы по восстановлению исторического памятника запланировали на 2020 год.

Напомним, летом 2019 года у дома с мезонимом рухнул балкон.

Ранее в 2012 году в нем произошел пожар, в огне погибла пенсионерка.

Весной 2018 года дом признали аварийным и подлежащим реконструкции.


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