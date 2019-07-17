Сгоревший дом XIX века в центре Рязани отреставрируют в 2020 году

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Дом XIX века с рухнувшим балконом в центре Рязани отреставрируют в 2020 году. Об этом сообщила региональная инспекция по охране ОКН на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
Ведомство выдало задание мэрии на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом» на Цветном бульваре № 6 1858 года постройки.
Оплатить работы по восстановлению исторического памятника запланировали на 2020 год.
Напомним, летом 2019 года у дома с мезонимом
Ранее в 2012 году в нем произошел
Весной 2018 года дом
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