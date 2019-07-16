Житель Ряжска угрожал убить мать «розочкой» от бутылки

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Житель Ряжска угрожал убийством своей матери. Об этом сообщила
Ранее неработающего 25-летнего молодого человека уже судили.
Известно, что женщина постоянно упрекала сына в том, что он выпивает и ведет асоциальный образ жизни.
«Мужчина, разъяренный постоянными нотациями родственницы, схватился за пустую стеклянную бутылку из-под спиртного, допитого минутой ранее, и сообщил матери о намерениях расправиться с ней при помощи осколков от тары», — говорится в сообщении.
Потерпевшая успела спрятаться в соседней комнате и вызвала полицию. Прибывшие оперативники успокоили буяна. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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