В Шацком районе установили памятную доску трактористкам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В селе Новочернеева Шацкого района установили памятную доску с фамилиями одиннадцати трактористок. Об этом сообщило издательство «
Мемориал расположился рядом с установленным плугом и трактором 50-х годов.
На церемонии открытия присутствовала Мария Баскакова. «Это единственная хранительница истории, ее подруг уже нет в живых», — отметили в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Двое рязанцев едва не задушили любовниц из ревности
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.