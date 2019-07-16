В одном из дворов Ряжска нашли мужчину с ножевыми ранениями

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В одном из дворов Ряжска обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, сообщило издательство «
В полицию поступило сообщение о местном жителе, лежащем на скамейке возле подъезда одного из домов на улице Высотной.
Выяснилось, что 20-летний житель Ряжска пришел в гости к двоюродному брату. Вместе с 28-летним хозяином они долгое время выпивали.
«Позже гость уснул, а когда проснулся, начал вести себя неадекватно: ругался, рвал шторы, стучал по окнам балкона. Мужчина просил его успокоиться и уйти, однако дебошир не послушал», — говорится в сообщении.
На кухне между родственниками завязалась потасовка, во время которой хозяин квартиры схватил в руки кухонный нож и нанес пострадавшему удары в грудную клетку.
Мужчину нашли на улице с ранами и доставили в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.
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