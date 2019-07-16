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17:20, 16 июля 2019 94
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В одном из дворов Ряжска нашли мужчину с ножевыми ранениями

В одном из дворов Ряжска нашли мужчину с ножевыми ранениями

В одном из дворов Ряжска обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, сообщило издательство «Пресса».

В полицию поступило сообщение о местном жителе, лежащем на скамейке возле подъезда одного из домов на улице Высотной.

Выяснилось, что 20-летний житель Ряжска пришел в гости к двоюродному брату. Вместе с 28-летним хозяином они долгое время выпивали.

«Позже гость уснул, а когда проснулся, начал вести себя неадекватно: ругался, рвал шторы, стучал по окнам балкона. Мужчина просил его успокоиться и уйти, однако дебошир не послушал», — говорится в сообщении.

На кухне между родственниками завязалась потасовка, во время которой хозяин квартиры схватил в руки кухонный нож и нанес пострадавшему удары в грудную клетку.

Мужчину нашли на улице с ранами и доставили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.


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