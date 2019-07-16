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УРТ заплатит 55 миллионов за обслуживание терминалов безналичной оплаты. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Исполнителем госконтракта станет оператор АСОП — «УмКа». Компания уже установила 140 сим-карт в терминалы и проверила их работу.
По контракту оператор получит пять процентов за каждую поездку с безналичной оплатой и тысячу рублей в месяц с каждого терминала за транзакции наличными.
Контракт между УРТ и оператором будет действовать до мая 2024 года.
Общая сумма выплат не должна превысить 55 миллионов и 200 тысяч рублей.
Сделку уже согласовал и.о. вице-мэра Рязани Владимир Бурмистров.
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