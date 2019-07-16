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18:01, 16 июля 2019 195
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Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии — СМИ

Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии — СМИ

Фото: Ru.wikipedia.org

Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии на АЭС, пишет «ГоворитМосква» со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла в казахстанском городе Актобе. Нагашибай Жусупов покончил с собой в конце июня.

Дочь погибшего рассказала, что незадолго до этого ликвидатор аварии посмотрел сериал «Чернобыль». Во время просмотра, по ее словам, Жусупов сидел «со слезами на глазах».

Жусупов был одним из первых солдат, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов. Он работал рядом с реактором в четвертом блоке. Почти всю жизнь мужчина страдал от сильных головных болей.

Напомним, RZN.info представил спецпроект о рязанских ликвидаторах.


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