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Фото: Ru.wikipedia.org
Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала об аварии на АЭС, пишет «
Трагедия произошла в казахстанском городе Актобе. Нагашибай Жусупов покончил с собой в конце июня.
Дочь погибшего рассказала, что незадолго до этого ликвидатор аварии посмотрел сериал «Чернобыль». Во время просмотра, по ее словам, Жусупов сидел «со слезами на глазах».
Жусупов был одним из первых солдат, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов. Он работал рядом с реактором в четвертом блоке. Почти всю жизнь мужчина страдал от сильных головных болей.
Напомним, RZN.info представил
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