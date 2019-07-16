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10:51, 16 июля 2019 136
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«Хендай» врезался в отбойник на Северной окружной после столкновения с «четырнадцатой»

«Хендай» врезался в отбойник на Северной окружной после столкновения с «четырнадцатой»

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали об аварии с двумя легковушками, которая произошла вечером 15 июля на Северной окружной.

По предварительной информации, 25-летний водитель Huyndai Sonata не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего молодого человека. После этого Huyndai врезался в ограждение.

В результате водитель иномарки получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.


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