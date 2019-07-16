«Хендай» врезался в отбойник на Северной окружной после столкновения с «четырнадцатой»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции рассказали об аварии с двумя легковушками, которая произошла вечером 15 июля на Северной окружной.
По предварительной информации, 25-летний водитель Huyndai Sonata не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего молодого человека. После этого Huyndai врезался в ограждение.
В результате водитель иномарки получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Напомним, ранее появилось
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