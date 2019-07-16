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На Северной окружной легковушка врезалась в отбойник. Видео с места ДТП опубликовано в группе «ВКонтакте» «
Авария произошла вечером в понедельник, 15 июля. Как уточнил автор публикации, Столкновение произошло после разводного моста на полосе движения в сторону центра Рязани.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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