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Фото: УМВД по Рязанской области
Сбитый на Первомайском проспекте пешеход не стал обращаться в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В воскресенье, 14 июля, 52-летний рязанец перебегал дорогу в неположенном месте около остановки «Гостиница Первомайская». Его сбил 32-летний мужчина на Chevrolet Aveo. Пострадавшему оказали помощь на месте.
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