На Первомайском проспекте сбили перебегающего дорогу пешехода. Видео

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В воскресенье, 14 июля, на Первомайском проспекте сбили пешехода, который перебегал дорогу вне «зебры». Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла напротив «Первомайской» гостиницы. В ролике можно заметить, что автомобиль пытался избежать столкновения.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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