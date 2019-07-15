Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:38, 15 июля 2019 272
 0    0

«Рязанские тайны Петра I». В Песочне открылась выставка шоколада

«Рязанские тайны Петра I». В Песочне открылась выставка шоколада

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 15 июля, в Рязани открылась выставка по истории шоколада. На открытии экспозиции «Рязанские тайны Петра I» поприсутствовал министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Гостей встретили экскурсоводы, одетые в парадные костюмы петровского времени, которые рассказали, что будущий император впервые в жизни попробовал именно рязанские «конфекты». Его мать — царица Наталья Нарышкина была родом из деревни Алешня Рыбновского района. Именно оттуда она привозила юному Петру фруктовые цукаты.

Кроме того, посетителям музея предложили своими руками приготовить шоколадные конфеты и ответить на вопросы для проверки полученных знаний. В конце экскурсии каждый гость получил памятный диплом и съедобную медаль.

По словам Попова, такие «гастрономические находки» могут увеличить привлекательность региона.

«Очень интересная экскурсия. Мы ценим то, что именно в частных музеях возникают мысли о продвижении рязанской истории, особенно, когда можно к ней притронуться своими руками», — сказал министр, добавив, что в конфетах сохранили рязанскую рецептуру.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 77 405
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 63 338
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 40 583
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 124
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 382
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум