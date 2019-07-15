«Рязанские тайны Петра I». В Песочне открылась выставка шоколада

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 15 июля, в Рязани открылась выставка по истории шоколада. На открытии экспозиции «Рязанские тайны Петра I» поприсутствовал министр культуры и туризма региона Виталий Попов.
Гостей встретили экскурсоводы, одетые в парадные костюмы петровского времени, которые рассказали, что будущий император впервые в жизни попробовал именно рязанские «конфекты». Его мать — царица Наталья Нарышкина была родом из деревни Алешня Рыбновского района. Именно оттуда она привозила юному Петру фруктовые цукаты.
Кроме того, посетителям музея предложили своими руками приготовить шоколадные конфеты и ответить на вопросы для проверки полученных знаний. В конце экскурсии каждый гость получил памятный диплом и съедобную медаль.
По словам Попова, такие «гастрономические находки» могут увеличить привлекательность региона.
«Очень интересная экскурсия. Мы ценим то, что именно в частных музеях возникают мысли о продвижении рязанской истории, особенно, когда можно к ней притронуться своими руками», — сказал министр, добавив, что в конфетах сохранили рязанскую рецептуру.
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