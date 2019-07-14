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9:40, 14 июля 2019 450
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На улице Большой сбили нескольких мотоциклистов — соцсети

На улице Большой сбили нескольких мотоциклистов — соцсети

В субботу, 13 июля, в Рязани сбили нескольких мотоциклистов. Об этом рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано в Рязани».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении улиц Большой и Сережина гора.

«Один лежал на асфальте изувеченным… Надеюсь, что все живы», — написал автор публикации.

Официальной информации о причинах ДТП и количестве пострадавших нет.


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