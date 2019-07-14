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В субботу, 13 июля, в Рязани сбили нескольких мотоциклистов. Об этом рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении улиц Большой и Сережина гора.
«Один лежал на асфальте изувеченным… Надеюсь, что все живы», — написал автор публикации.
Официальной информации о причинах ДТП и количестве пострадавших нет.
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