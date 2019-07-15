В ДТП на улице Большой пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП, которое произошло 13 июля на улице Большой, пострадали водитель легковушки и пассажирка мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, 37-летний водитель Renault Logan не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki и врезался в него.
В результате травмы получили 37-летний мужчина и 27-летняя девушка.
Напомним, ранее сообщалось, что на улице Большой
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