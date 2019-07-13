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19:20, 13 июля 2019 353
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Врачи назвали норму по количеству часов сна

Врачи назвали норму по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман назвал норму по количеству часов сна. Интервью опубликовало RT.

«В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным», — добавил сомнолог.

В случае если человек спит необходимое ему количество часов, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу, отметил Пальман, поскольку это может быть признаком физических или психологических проблем.

«Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна. Надо консультироваться с доктором и решать, что это за проблемы и как их исправлять», — уверен Пальман.

По словам Пальмана, периодически недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но это не должно стать регулярным.


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