В заксобрании Пермского края прошли обыски

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В пятницу в Законодательном собрании Пермского края прошли обыски. Об этом сообщило издание
Собеседник издания в краевой администрации информацию подтвердил.
По словам инсайдеров, оперативные мероприятия проводились сотрудниками следственного комитета и связаны с прошедшими обысками в региональном отделении партии «Единая Россия», а именно — порядком его финансирования.
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