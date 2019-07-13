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18:30, 13 июля 2019 69
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В заксобрании Пермского края прошли обыски

В заксобрании Пермского края прошли обыски

В пятницу в Законодательном собрании Пермского края прошли обыски. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник издания в краевой администрации информацию подтвердил.

По словам инсайдеров, оперативные мероприятия проводились сотрудниками следственного комитета и связаны с прошедшими обысками в региональном отделении партии «Единая Россия», а именно — порядком его финансирования.


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