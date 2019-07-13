В Спас-Клепиках «ГАЗель» столкнулась с припаркованной иномаркой

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В субботу, 13 июля, в 16:40 в центре Спас-Клепиков произошло ДТП. Об этом сообщил сайт ИД
«ГАЗель» двигалась со стороны площади Ленина в сторону улицы Интернациональной, но развернулась и столкнулась с припаркованной у магазина Renault Duster.
В ГИБДД отметили, что алкоголя в крови водителя не обнаружили.
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