Рязанским чиновникам планируют увеличить зарплаты

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В Рязанской области планируют проиндексировать зарплаты лиц, замещающих госдолжности и должности государственной гражданской службы. Соответствующий проект постановления губернатора опубликован на
С 1 октября 2019 года зарплаты планируют проиндексировать в 1,043 раза.
Напомним, зарплаты чиновников
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