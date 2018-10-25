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12:23, 25 октября 2018 2 303
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Любимов объяснил рост зарплаты рязанских чиновников

Любимов объяснил рост зарплаты рязанских чиновников

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 25 октября, на пресс-конференции рязанский губернатор рассказал о причинах роста зарплаты у чиновников. Николай Любимов отметил, что в среднем зарплата увеличится на 16%.

По его словам, число чиновников в регионе сократилось на 10%, также планируется сокращение еще 41 человека.

«У госслужащих не поднималась зарплата 13 лет. На оставшихся людей увеличивается нагрузка, повышается спрос в связи с цифровизацией экономики. Главное, что повышение зарплаты не повлечет к увеличению расходов на чиновников», — заверил Любимов.

Он подчеркнул, что муниципальные чиновники нуждаются в поощрении, так как «главы поселений получают меньше, чем в библиотеке».


© RZN.info

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