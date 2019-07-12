Во Владимире «Выставку разврата» забросали презервативами с краской

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В ночь на пятницу, 12 июля, во Владимире «Выставку разврата» забросали презервативами с красной краской. Экспозицию «OUT.Наружу» открыли накануне на подземной парковке Торговых рядов, сообщает издание «
Открытие выставки вызвало
Выставка «OUT.Наружу» посвящена табуированным темам, в частности интимной жизни и сексуальным фантазиями. Она будет работать до 31 июля. Бесплатные экскурсии для купивших билет проводят по будням в 19:00.
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