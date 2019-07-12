В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

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Поправки в закон «О национальной платежной системе» не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России. Об этом передает
Он отметил, что «правила напишут так, чтобы правила были недискриминационными».
«Мы не говорим запрет или не запрет, мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций», — сказал Аксаков РИА Новости.
По его словам, организации должны соблюдать законы, работающие в России и писать внутренние правила в соответствии с российским законодательством.
Аксаков допустил, что правила могут нарушаться, за что организации могут получить штраф.
На вопрос агентства о размере штрафа он сказал: «Штраф будет приличный, он будет привязан к размеру их тарифа».
По словам Аксакова, закон планируют принять до конца ткущей весенней сессии. Поправки обсудят на следующей неделе, а на рассмотрение Госдумы во втором чтении 23 июля, в третьем — 24 или 25 июля.
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