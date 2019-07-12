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17:11, 12 июля 2019 146
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В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки в закон «О национальной платежной системе» не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Он отметил, что «правила напишут так, чтобы правила были недискриминационными».

«Мы не говорим запрет или не запрет, мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций», — сказал Аксаков РИА Новости.

По его словам, организации должны соблюдать законы, работающие в России и писать внутренние правила в соответствии с российским законодательством.

Аксаков допустил, что правила могут нарушаться, за что организации могут получить штраф.

На вопрос агентства о размере штрафа он сказал: «Штраф будет приличный, он будет привязан к размеру их тарифа».

По словам Аксакова, закон планируют принять до конца ткущей весенней сессии. Поправки обсудят на следующей неделе, а на рассмотрение Госдумы во втором чтении 23 июля, в третьем — 24 или 25 июля.

Ранее СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России.


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