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13:26, 12 июля 2019 139
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СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России

СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Международные платежные системы Visa и MasterCard могут уйти из России в результате действий Госдумы и Центробанка. Об этом пишет «Коммерсант».

23 июля Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в закон «О национальной платежной системе», направленных на поддержание беспрерывности карточных платежей в России.

Отмечается, что поправки предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем (МПС) приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

Законопроектом вводится понятие «иностранная платежная система» (ИПС), и международные платежные системы, зарегистрированные в ЦБ, не попадают в эту категорию.

Таким образом, МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке.

Поправки коснутся систем, чьи «дочки» зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.

На запуск работы по новым правилам дадут полгода. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением.

При этом, российские дочки не смогут привести свои правила в соответствие с требованиям, поскольку не имеют права не исполнять распоряжения головной организации.

Visa и MasterCard смогут остаться в России в качестве операторов «иностранных платежных систем». Но, по словам экспертов, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.


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