Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Штаб для поисков 10-летнего Максима Юкина, пропавшего в Рязани день назад, открыли в школе №48 по адресу: улица Октябрьская, дом №56А. Об этом сообщила группа ПСО «
Волонтеры подчеркнули, что штаб будет работать ночью.
В сообщении отметили, что также «есть активные задачи по другим районам города».
Желающих помочь в поисках попросили брать с собой скотч и ножницы, одежду по погоде.
По всем вопросам можно звонить по номерам:
Напомним, ребенок
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУлицу Интернациональную затопило
|
cледующая новость →У рязанца украли кошелек с золотым кольцом
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.