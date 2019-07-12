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22:12, 12 июля 2019 1 336
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Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском

Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском

Штаб для поисков 10-летнего Максима Юкина, пропавшего в Рязани день назад, открыли в школе №48 по адресу: улица Октябрьская, дом №56А. Об этом сообщила группа ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Волонтеры подчеркнули, что штаб будет работать ночью.

В сообщении отметили, что также «есть активные задачи по другим районам города».

Желающих помочь в поисках попросили брать с собой скотч и ножницы, одежду по погоде.

По всем вопросам можно звонить по номерам: +7 (965) 714-57-37 (Анна), +7 (961) 010-00-47 (Кирилл).

Напомним, ребенок пропал во время прогулки. Для поисков требуется помощь.


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