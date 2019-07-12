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Дорогу около детской поликлиники №3 на улице Интернациональной планируют отремонтировать до 31 июля 2019 года. Об этом сообщили в горадминистрации.
Там отметили, что на участке от дома №1А строение 5 до дома №1 по улице Интернациональной «приведут в нормативное состояние» асфальт на площади 3115 квадратных метров.
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