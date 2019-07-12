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13:58, 12 июля 2019 303
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Разбитую дорогу у детской поликлиники в Канищеве отремонтируют до конца месяца — мэрия 1

Разбитую дорогу у детской поликлиники в Канищеве отремонтируют до конца месяца — мэрия

Дорогу около детской поликлиники №3 на улице Интернациональной планируют отремонтировать до 31 июля 2019 года. Об этом сообщили в горадминистрации.

Там отметили, что на участке от дома №1А строение 5 до дома №1 по улице Интернациональной «приведут в нормативное состояние» асфальт на площади 3115 квадратных метров.

Ранее стало известно, что рязанцы написали письмо в администрацию города с просьбой отремонтировать дорогу около детской поликлиники №3.


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