Рязанцы вновь пожаловались на разбитый асфальт у детской поликлиники

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Рязанцы вновь
«Качество дорожного полотна не выдерживает никакой критики», — сказали местные жители.
Известно, что рязанцы написали письмо в администрацию города с просьбой отремонтировать дорогу.
В ответе, который пришел из мэрии, сказано, что прошлой осенью ремонтные работы
«Наступил июль, но, по словам местных жителей, строительная техника здесь так и не появилась», — говорится в сообщении.
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