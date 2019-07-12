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16:34, 12 июля 2019 89
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Пропавшего в Рязанской области 78-летнего пенсионера нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 78-летнего пенсионера нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 78-летнего Виктора Плисова нашли живым, сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, мужчину искали с 11 июля 2019 года.


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