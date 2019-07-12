В Рязанской области пропал 78-летний пенсионер

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В Рязанской области пропал Виктор Плисов 1941 года рождения, сообщили
11 июля 2019 года мужчина ушел из дома в поселке Гусь-Железный. С тех пор его местонахождение не известно.
Добровольцы отметили, что пропавший дезориентирован и нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 140 сантиметров, глаза карие, волосы короткие темные с проседью, телосложение худощавое. Одежда: светлый головной убор, брюки черные, рубашка светлая, куртка джинсовая серая, калоши черные.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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