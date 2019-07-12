Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:26, 12 июля 2019 328
 0    0

В Рязанской области пропал 78-летний пенсионер

В Рязанской области пропал 78-летний пенсионер

В Рязанской области пропал Виктор Плисов 1941 года рождения, сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Рязань».

11 июля 2019 года мужчина ушел из дома в поселке Гусь-Железный. С тех пор его местонахождение не известно.

Добровольцы отметили, что пропавший дезориентирован и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 140 сантиметров, глаза карие, волосы короткие темные с проседью, телосложение худощавое. Одежда: светлый головной убор, брюки черные, рубашка светлая, куртка джинсовая серая, калоши черные.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 67 871
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 47 430
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 377
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 361
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 960
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум