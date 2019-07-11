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9:18, 11 июля 2019 802
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В Рязанской области вынесли приговор полицейскому, насмерть сбившему девушку 1

В Рязанской области вынесли приговор полицейскому, насмерть сбившему девушку

В Рязанской области вынесли приговор бывшему полицейскому, который в сентябре 2018 года насмерть сбил девушку. Трагедия произошла в Александро-Невском районе.

Как пишет «Московский Комсомолец», в должности участкового мужчина работал около девяти лет, имел звание капитана полиции.

Вечером 14 сентября 2018 года он выпивал вместе с приятелями. После застолья компания поехала в гости на на машине полицейского.

Примерно в 4:40 минут 15 сентября пьяный подсудимый врезался в машину, остановившуюся на обочине. На автомобиле приехали парень и девушка, отец которой погиб на этом месте. Они собирались возложить цветы и в момент ДТП находились около багажника.

По словам молодого человека, он успел отскочить, а вот девушка после удара осталась лежать на дороге. От полученных травм она скончалась.

Машина полицейского улетела в кювет. В отношении участкового возбудили уголовное дело, он полностью признал свою вину и добровольно частично возместил потерпевшей ущерб.

Мать погибшей просила суд взыскать с обвиняемого 20 миллионов рублей за моральный вред и 186 тысяч рублей за материальный ущерб. На момент вынесения приговора подсудимый выплатил 356 тысяч рублей. Женщина настаивала на строгом наказании.

Отмечается, что суд учел отсутствие судимостей у полицейского, наличие у него наград, а также то, что он был ветераном боевых действий.

В результате мужчину приговорили к четырем годам в колонии-поселении, лишили «прав» на три года и обязали компенсировать матери потерпевшей моральный вред в размере миллиона рублей (с учетом выплаченных средств взысканию подлежит 830 тысяч рублей).

Приговор вступил в законную силу.


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