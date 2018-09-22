В Александро-Невском районе полицейский насмерть сбил девушку. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
ДТП произошло в субботу, 15 сентября.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В Александро-Невском районе полицейский насмерть сбил девушку. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
ДТП произошло в субботу, 15 сентября.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.