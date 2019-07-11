Исповедь банкрота. Рязанка рассказала, как нашла выход из «долговой пропасти»

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Наша читательница — молодая мама, которая живет и трудится в Рязани, — рассказала, как попала в «долговую пропасть» и смогла из нее выбраться. Женщина прислала в редакцию письмо, которое мы опубликовали без изменений.
О том, что делать людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, читайте в нашем разделе «
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.