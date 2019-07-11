Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Несмотря на летнее время, далеко не всех горожан заботят отпускные хлопоты. Судя по письмам в редакцию после поднятых нами тем о закредитованности населения при отсутствии у них возможности гасить кредиты, эта проблема становится куда более актуальной, чем выбор курорта.

Да и о каких отелях и пляжах можно говорить, если людей беспокоит их финансовое выживание. Эти волнения — далеко не частные отдельные случаи, о них уже говорит неумолимая статистика. По данным Центробанка, объем задолженности населения в 2018 году достиг почти 16 трлн рублей, или порядка 15% ВВП.

Экспертов тревожит кредитная активность россиян на фоне фактической стагнации реальных доходов. За этими заумными словами — судьбы людей, жизненные ситуации, в которые они вынужденно попали, не найдя никакого другого выхода, как вступить в кредитные отношения с банком и… вынужденно попасть в ловушку своих переоцененных возможностей, легкомысленности и безысходности.

Одна из наших читательниц поделилась своей историей. Она — молодая мама, живет и трудится в Рязани. Редакцию настолько тронул текст письма, что с согласия автора мы публикуем его практически без купюр. В нем описана реальная история и все «прелести» долгового бремени, которые эта молодая женщина благополучно преодолела благодаря выбору законного способа — банкротству.

В какой-то степени это письмо можно считать ее исповедью

«Я жила в гражданском браке, меня все устраивало в отношениях, они были доверительные и серьезные, как мне тогда казалось. Я официально работала бухгалтером, получала „белую“ зарплату, чего нельзя было сказать о моем муже. Потом у нас появился общий ребенок, и я оформила декрет. Примерно в то же время мой гражданский муж объявил о том, что собирается открыть свой бизнес, для чего ему понадобились деньги. Поскольку у него не было постоянного места работы, он попросил меня оформить на себя кредит.

Хорошо помню, как при том нашем разговоре он поклялся, что выплачивать его будет сам — мне нужно только оформить все бумаги и все. Я согласилась — живем же одной семьей — и попала в ловушку собственного доверия.

Конечно же, он ничего не выплачивал, а у меня просто не было лишних денег, ведь маленький ребенок требует многого. Гражданский муж никак не реагировал на мои призывы сдержать слово, „не твое дело“ — говорил он. А оно как раз стало моим, ведь это я подписывала документы, банку не было никакого дела до моей семейной ситуации: моя подпись — я и должна отвечать за взятые на себя обязательства.

Так я осталась с ребенком на руках и один на один с четырехмиллионной неустойкой и 700 тысячами рублей просроченных платежей, которые выставил мне банк. Вот тут я поняла, что это уже просто дно и надо что-то срочно предпринимать.

«Сказать, что я была в глубоком шоковом состоянии — ничего не сказать»

Помочь мне в ситуации никто из моих родственников не мог, а уж родители-пенсионеры и подавно. Они не знали всех подробностей, а я старалась не рассказывать им деталей нашего совместного житья-бытья. Просто договорилась с ними, отправив ребенка „погостить“, сославшись на то, что надо выходить на работу. А на самом деле я уже не справлялась с ситуацией и очень боялась прихода коллекторов, которые не гнушаются ничем — ни угрозами, что ребенка отберут, ни оскорблениями. Ну, а моего гражданского мужа вся эта настоящая катастрофа, которую затеял он сам, похоже, вообще никак не волновала.

И вот я в полном отчаянии, которое уже переросло в какое-то покорное смирение, однажды ночью сидела в интернете. Ничего особого не искала — просто пыталась отвлечься от жутких мыслей, которые роились у меня в голове. И тут произошло настоящее чудо: я наткнулась на статью про банкротство. Я прочитала ее несколько раз, и решение пришло само собой. Эта была первая ночь, когда я заснула сном счастливого человека, потому как свет в конце моего беспросветного тоннеля волшебным образом засиял.

«Утром я первым делом договорились о встрече с юристом „Банкротим“ и все закрутилось с невероятной скоростью»

Все закончилось благополучно: суд признал меня банкротом, и после оформления всех необходимых документов я поехала забирать ребенка от родителей.

Они соскучились, но все равно были какие-то понурые. Оказалось, что я берегла их от своих проблем, а они не хотели волновать меня и не рассказывали, что случилось у них. Вот тут все и вскрылось: оказывается, они умудрились за это время набрать в каких-то микрофинансовых организациях, которых сейчас развелось на каждом шагу, несколько микрозаймов на свои обычные бытовые нужды. Шланг на дачу новый купить надо было — с него все началось, а потом еще что-то, потом еще. Все только самое нужное и необходимое, но погасить эти займы они не смогли, а проценты там просто бешеные!

Тогда они не придумали ничего лучше, как взять еще один микрозайм, чтобы погасить старые. Так и попали уже в крепкую финансовую западню. Тут и мне пришлось поделиться своей историей. Конечно, поплакали все вместе, я отдала папе все контакты юристов, которые со мной работали, уверена, что они помогут…

Сейчас наша жизнь потихоньку возвращается к прежней. Я не могу передать, как благодарна специалистам „Банкротим“! Они на самом деле меня спасли, спасли моего ребенка, моих родителей! А еще я получила такой жизненный урок, который не забуду уже никогда. Поэтому и решила описать свою историю, чтобы через ваше издание не только передать слова признательности моим спасителям, но и обратиться ко всем людям хорошенько думать, прежде чем брать на себя долговые обязательства, реально рассчитывать только свои силы, ну, а если уж попали в ловушку — то не раздумывая обращаться к специалистам. Слезами горю не поможешь — надо действовать безотлагательно, проценты ведь набегают с каждым днем. Желаю всем жить с легкой душой и без долгов. Имени моего прошу не указывать — перед коллегами неловко: бухгалтер, а села в такую лужу».

Как-либо комментировать это письмо бессмысленно. Все выводы очевидны. В дополнение к нему мы решили опубликовать только справочную информацию, предоставленную экспертами компании «Банкротим»:

В 2018 году россияне набрали рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. В некоторых сегментах кредитования долговая нагрузка приобрела уродливые формы. Кредитная нагрузка на одну семью (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) в 2018 году увеличилась с 22 до 27% (пишут «Известия»). Теперь средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тысячи рублей.

Больше половине (52%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, уже имеют как минимум один невыплаченный кредит. Общее число таких заемщиков с двумя и более кредитами достигает 15,1 млн человек (подсчитали в БКИ ОКБ).

Порядка 27% заемщиков — это те, кто платит по трем кредитам и более (пишет finanz).

Увеличение ставки НДС до 20% подстегнет рост цен, что, в свою очередь, увеличит потребность россиян в заемных средствах. При этом увеличится не столько средняя сумма кредитов, сколько их количество. По статистике, около 25% клиентов берут займы на неотложные нужды — покупка одежды, предметов первой необходимости или даже продуктов питания (говорит специалист финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев).

По мнению экспертов, в перспективе задолженность россиян перед банками продолжит расти, в 2019 году она может увеличиться на 10-12% до 16,3-16,6 трлн рублей (прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова).