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12:35, 11 июля 2019 328
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Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Несмотря на летнее время, далеко не всех горожан заботят отпускные хлопоты. Судя по письмам в редакцию после поднятых нами тем о закредитованности населения при отсутствии у них возможности гасить кредиты, эта проблема становится куда более актуальной, чем выбор курорта.

Да и о каких отелях и пляжах можно говорить, если людей беспокоит их финансовое выживание. Эти волнения — далеко не частные отдельные случаи, о них уже говорит неумолимая статистика. По данным Центробанка, объем задолженности населения в 2018 году достиг почти 16 трлн рублей, или порядка 15% ВВП.

Экспертов тревожит кредитная активность россиян на фоне фактической стагнации реальных доходов. За этими заумными словами — судьбы людей, жизненные ситуации, в которые они вынужденно попали, не найдя никакого другого выхода, как вступить в кредитные отношения с банком и… вынужденно попасть в ловушку своих переоцененных возможностей, легкомысленности и безысходности.

Одна из наших читательниц поделилась своей историей. Она — молодая мама, живет и трудится в Рязани. Редакцию настолько тронул текст письма, что с согласия автора мы публикуем его практически без купюр. В нем описана реальная история и все «прелести» долгового бремени, которые эта молодая женщина благополучно преодолела благодаря выбору законного способа — банкротству.

В какой-то степени это письмо можно считать ее исповедью

«Я жила в гражданском браке, меня все устраивало в отношениях, они были доверительные и серьезные, как мне тогда казалось. Я официально работала бухгалтером, получала „белую“ зарплату, чего нельзя было сказать о моем муже. Потом у нас появился общий ребенок, и я оформила декрет. Примерно в то же время мой гражданский муж объявил о том, что собирается открыть свой бизнес, для чего ему понадобились деньги. Поскольку у него не было постоянного места работы, он попросил меня оформить на себя кредит.

Хорошо помню, как при том нашем разговоре он поклялся, что выплачивать его будет сам — мне нужно только оформить все бумаги и все. Я согласилась — живем же одной семьей — и попала в ловушку собственного доверия.

Конечно же, он ничего не выплачивал, а у меня просто не было лишних денег, ведь маленький ребенок требует многого. Гражданский муж никак не реагировал на мои призывы сдержать слово, „не твое дело“ — говорил он. А оно как раз стало моим, ведь это я подписывала документы, банку не было никакого дела до моей семейной ситуации: моя подпись — я и должна отвечать за взятые на себя обязательства.

Так я осталась с ребенком на руках и один на один с четырехмиллионной неустойкой и 700 тысячами рублей просроченных платежей, которые выставил мне банк. Вот тут я поняла, что это уже просто дно и надо что-то срочно предпринимать.

«Сказать, что я была в глубоком шоковом состоянии — ничего не сказать»

Помочь мне в ситуации никто из моих родственников не мог, а уж родители-пенсионеры и подавно. Они не знали всех подробностей, а я старалась не рассказывать им деталей нашего совместного житья-бытья. Просто договорилась с ними, отправив ребенка „погостить“, сославшись на то, что надо выходить на работу. А на самом деле я уже не справлялась с ситуацией и очень боялась прихода коллекторов, которые не гнушаются ничем — ни угрозами, что ребенка отберут, ни оскорблениями. Ну, а моего гражданского мужа вся эта настоящая катастрофа, которую затеял он сам, похоже, вообще никак не волновала.

И вот я в полном отчаянии, которое уже переросло в какое-то покорное смирение, однажды ночью сидела в интернете. Ничего особого не искала — просто пыталась отвлечься от жутких мыслей, которые роились у меня в голове. И тут произошло настоящее чудо: я наткнулась на статью про банкротство. Я прочитала ее несколько раз, и решение пришло само собой. Эта была первая ночь, когда я заснула сном счастливого человека, потому как свет в конце моего беспросветного тоннеля волшебным образом засиял.

«Утром я первым делом договорились о встрече с юристом „Банкротим“ и все закрутилось с невероятной скоростью»

Все закончилось благополучно: суд признал меня банкротом, и после оформления всех необходимых документов я поехала забирать ребенка от родителей.

Они соскучились, но все равно были какие-то понурые. Оказалось, что я берегла их от своих проблем, а они не хотели волновать меня и не рассказывали, что случилось у них. Вот тут все и вскрылось: оказывается, они умудрились за это время набрать в каких-то микрофинансовых организациях, которых сейчас развелось на каждом шагу, несколько микрозаймов на свои обычные бытовые нужды. Шланг на дачу новый купить надо было — с него все началось, а потом еще что-то, потом еще. Все только самое нужное и необходимое, но погасить эти займы они не смогли, а проценты там просто бешеные!

Тогда они не придумали ничего лучше, как взять еще один микрозайм, чтобы погасить старые. Так и попали уже в крепкую финансовую западню. Тут и мне пришлось поделиться своей историей. Конечно, поплакали все вместе, я отдала папе все контакты юристов, которые со мной работали, уверена, что они помогут…

Сейчас наша жизнь потихоньку возвращается к прежней. Я не могу передать, как благодарна специалистам „Банкротим“! Они на самом деле меня спасли, спасли моего ребенка, моих родителей! А еще я получила такой жизненный урок, который не забуду уже никогда. Поэтому и решила описать свою историю, чтобы через ваше издание не только передать слова признательности моим спасителям, но и обратиться ко всем людям хорошенько думать, прежде чем брать на себя долговые обязательства, реально рассчитывать только свои силы, ну, а если уж попали в ловушку то не раздумывая обращаться к специалистам. Слезами горю не поможешь надо действовать безотлагательно, проценты ведь набегают с каждым днем. Желаю всем жить с легкой душой и без долгов. Имени моего прошу не указывать перед коллегами неловко: бухгалтер, а села в такую лужу».

Как-либо комментировать это письмо бессмысленно. Все выводы очевидны. В дополнение к нему мы решили опубликовать только справочную информацию, предоставленную экспертами компании «Банкротим»:

В 2018 году россияне набрали рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. В некоторых сегментах кредитования долговая нагрузка приобрела уродливые формы. Кредитная нагрузка на одну семью (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) в 2018 году увеличилась с 22 до 27% (пишут «Известия»). Теперь средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тысячи рублей.

Больше половине (52%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, уже имеют как минимум один невыплаченный кредит. Общее число таких заемщиков с двумя и более кредитами достигает 15,1 млн человек (подсчитали в БКИ ОКБ).

Порядка 27% заемщиков — это те, кто платит по трем кредитам и более (пишет finanz).

Увеличение ставки НДС до 20% подстегнет рост цен, что, в свою очередь, увеличит потребность россиян в заемных средствах. При этом увеличится не столько средняя сумма кредитов, сколько их количество. По статистике, около 25% клиентов берут займы на неотложные нужды — покупка одежды, предметов первой необходимости или даже продуктов питания (говорит специалист финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев).

По мнению экспертов, в перспективе задолженность россиян перед банками продолжит расти, в 2019 году она может увеличиться на 10-12% до 16,3-16,6 трлн рублей (прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова).


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