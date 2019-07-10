Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:00, 10 июля 2019 426
 0    0

В Рязанской области вложат семи миллиардов в производство вакцины против ветрянки и вируса папилломы

В Рязанской области вложат семи миллиардов в производство вакцины против ветрянки и вируса папилломы

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области вложат семи миллиардов рублей в производство вакцины против ветрянки и вируса папилломы человека, а также для профилактики ротавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил сайт регионального правительства.

Производить вакцину начнут на предприятии «ФОРТ», которое считают крупнейшим в Восточной Европе в области иммунобиологии. Основные продукты завода — противогриппозные вакцины «Ультрикс» (собственная разработка) и «Совигрипп». В эпидемиологический сезон 2017-2018 годов «ФОРТ» поставил 19,5 миллиона доз вакцин для Национального календаря прививок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 59 276
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 094
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 31 078
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 29 745
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 25 657
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум